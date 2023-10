Medio Oriente: ministro Difesa tedesco, non perdere di vista sofferenza popolazione di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Non si deve “perdere di vista la sofferenza della popolazione civile di Gaza” e questo è “assolutamente chiaro anche per i nostri amici israeliani”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo federale ha appoggiato il cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese chiesto dall'Ue per fornire aiuti umanitari agli abitanti di Gaza. A tal fine, ha aggiunto Pistorius, “dobbiamo lavorare insieme per garantire che i principi umanitari siano rispettati, con il diritto illimitato all'autodifesa degli israeliani”. Per il ministro della Difesa tedesco è Hamas che “usa i civili e le strutture civili come scudi, si nasconde dietro di loro” e rende così l'azione militare di Israele “molto più difficile”. Pistorius ha, infine, sottolineato che, “allo stesso tempo, si tratta dei garantire l'approvvigionamento di energia, generi alimentari e acqua” alla popolazione della Striscia di Gaza. (Geb)