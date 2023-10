Concorrenza: Pica (Fiepet Roma), bene proroga dehors al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica, in una nota esprime "soddisfazione per il via libera della commissione Industria del Senato a un emendamento al Ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. Ringraziamo l'impegno della maggioranza e di Fratelli d'Italia - prosegue -, che ha accolto le istanze della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. Con l'emendamento approvato auspichiamo che i tanti Comuni italiani e le amministrazioni comunali, tra cui Roma Capitale, sfruttino il tempo a disposizione per emanare nuovi regolamenti in materia, norme funzionali alla città, agli operatori e alle esigenze del turismo".(Com)