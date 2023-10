Lavoro: lunedì a Roma lo sciopero degli Ispettori, Fp Cgil "adeguare salari e dotazione organica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 ottobre è stato indetto lo sciopero degli Ispettori del lavoro. "Si continuano a riempire le pagine di cronaca con notizie che riportano incidenti sul lavoro, ma non a migliorare le condizioni di chi deve vigilare su questo stato di cose", dichiara Giancarlo Cenciarelli segretario generale di Fp Cgil Roma Lazio. A Roma l'appuntamento sarà davanti alla Prefettura in piazza Ss. Apostoli dalle 10:00 alle 12:00. "È uno sciopero per rivendicare un trattamento economico per contenere l'erosione salariale di questi anni - continua il segretario generale della Fp Cgil - ma è una giornata di mobilitazione anche per chiedere migliori condizioni nei luoghi di lavoro. La gravità delle condizioni con le quali operano gli ispettori del lavoro - continua il dirigente sindacale - varia dalle specificità dei territori ma i denominatori comuni sono sempre gli stessi: organici ridotti ai minimi termini e quindi non sufficienti nelle loro missioni, una cronica disorganizzazione frutto delle politiche di tagli attuate negli anni precedenti, stipendi non allineati con quelli dei colleghi del ministero. Dalla politica solo parole, ora attendiamo azioni concrete". (segue) (Com)