Lavoro: lunedì a Roma lo sciopero degli Ispettori, Fp Cgil "adeguare salari e dotazione organica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, dove si contano quasi due milioni di lavoratori "abbiamo in organico circa 30 ispettori a Viterbo, 15 ispettori a Rieti, 25 a Latina, 40 a Frosinone e 150 a Roma. Numeri certamente non sufficienti avverte la Fp Cgil che evidenzia un'altra tendenza: il 20/25 per cento degli ispettori svolge anche attività amministrativa per sopperire alle funzioni dei dipendenti amministrativi che mancano all'appello. Insomma una situazione insostenibile per un Ente a servizio della comunità". Per questi motivi conclude la Fp Cgil "saremo il 30 a piazza Santo Apostoli, perché non possiamo parlare di tutela, prevenzione e di controllo nei luoghi di lavoro e dimenticare le condizioni dichi è preposto a queste funzioni. Sono azioni che rafforzano e danno concretezza ai diritti dei lavoratori emaggiori certezze a tutta la collettività". (Com)