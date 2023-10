Medio oriente: Zuppi, non previsto che io vada in Terra Santa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è previsto assolutamente che io vada in Terra Santa. Lo ha affermato il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenendo in collegamento con la Conferenza internazionale delle Camere di commercio in corso a Torino. “Mi auguro che di abbassi questa tensione e si ritrovi la lucidità per individuare risposte che garantiscano i diritti di tutti. Questa è l'unica via, perché il dolore provocato possa indicare soluzioni e non provocare altri dolori”, ha concluso. (Rpi)