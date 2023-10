Scuola: Aurigemma, inaugurato nuovo corso in agronomia a istituto Garibaldi Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del nuovo corso in Agronomia, innovazione e tecnologia, dell'istituto tecnico agrario Garibaldi di via Ardeatina a Roma. "Si tratta di un progetto molto importante, che ha l'obiettivo di ridurre quello spazio, che spesso si crea, tra il mondo della formazione e quello del lavoro - spiega Aurigemma in una nota -. E il modo migliore per facilitare l'inserimento dei giovani nell'ambito occupazionale, è quello di puntare sulla formazione, sull'innovazione, che tenga conto dei numerosi cambiamenti avvenuti in questi anni, in un settore strategico come quello agroalimentare. La nostra istituzione garantirà sempre il massimo supporto e sostegno, poiché crediamo fortemente nella valenza degli istituti tecnici, che trasmettono grandi competenze e professionalità agli studenti. Colgo l'occasione - conclude - per ringraziare il dirigente scolastico, Andrea Pontarelli, per il grande lavoro svolto: una scuola, il Garibaldi, che ha festeggiato 150 anni e che è un istituto agrario tra i più antichi d'Italia".(Com)