Roma: Santori (Lega), mozione su Ztl verde, non si penalizzino i cittadini meno abbienti

- A Roma servono misure alternative alla delibera scritta dalla giunta sulla nuova Ztl fascia verde e "per questo riteniamo prioritario offrire all'attenzione della città, e in particolare naturalmente del sindaco e dell'assessore competente, le nostre proposte scritte su una mozione presentata in Aula e il cui testo è a disposizione di tutti". Lo ha affermato il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, primo firmatario della mozione sulle limitazioni al traffico veicolare per la nuova fascia verde in occasione dell'assemblea capitolina straordinaria sull'argomento, richiesta insieme ai consiglieri di centrodestra Giovanni Quarzo di Fratelli d'Italia e Marco di Stefano di Forza Italia Noi Moderati. "Proroghe a parte, sono necessari interventi basati su dati certi e aggiornati, misure alternative più eque e sostenibili in favore della cittadinanza, l'avvio di un percorso teso a definire una riprogrammazione del servizio Tpl promuovendo anche l'applicazione di sistemi di Intelligenza artificiale in grado di fornire soluzioni avanzate per il controllo e la gestione del traffico, regolare la velocità dei semafori e proporre altre misure per ridurre al minimo i ritardi massimizzando l'efficienza e favorendo il potenziamento della dimensione digitale del trasporto pubblico", ha concluso Santori. (Rer)