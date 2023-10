Medio Oriente: Tajani, non c'è rischio attentati ma non sottovalutare pericolo auto radicalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono rischi di attentati terroristici "ma non dobbiamo sottovalutare il rischio di auto radicalizzazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al forum sulla sicurezza in Regione Lazio, a Roma. "Non sottovalutiamo che ci sono due guerre in corso: siamo schierati dalla parte dell'Ucraina e dalla parte di Israele. Non ci sono rischi di attentati, ma non dobbiamo sottovalutare il rischio di auto radicalizzazione - ha aggiunto Tajani -. Ero presidente del Parlamento auropeo quando un auto radicalizzato uccise il povero giornalista trentino (Antonio) Megalizzi e fece altre vittime. Quell'uomo era diventato un terrorista, per questo invito tutti voi a tenere gli occhi bene aperti su queste cose. Se qualcuno cambia atteggiamento - ha avvertito il ministro -, si rade i capelli e si fa crescere la barba, mentre magari prima faceva la pizza, bisogna avere occhi aperti. Anche ai sindaci dico di avvisare le forze dell'ordine che c'è qualcosa che sta accadendo", ha concluso Tajani. (Rer)