Commercio: Osnato (Fd'I), proroga per dehors aiuto a economie locali, il sistema-Paese ne beneficerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un plauso ai colleghi senatori di Fratelli d’Italia, che ancora una volta hanno sottolineato la differenza tra chi pontifica sull’importanza del turismo e allo stesso tempo danneggia le pmi del settore, da un lato, e chi fa di tutto per sostenere l’economia locale, dall’altro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, a proposito dell’emendamento a prima firma De Priamo con cui, nel ddl Concorrenza, è stata disposta la proroga delle occupazioni di suolo pubblico al 31 dicembre 2024. “Un centro senza i dehors dei locali è triste, spento, quasi veicola una sensazione di abbandono e declino. Non bastano le Ztl o le piste ciclabili affinché le città possano essere vivibili”, sottolinea l’esponente del partito di maggioranza relativa, “ma è necessaria una visione d’insieme sull’importanza del comparto turistico e sul pieno riconoscimento di tutte le imprese che vi operano, dalle grandi catene alberghiere alla piccola trattoria”, aggiunge. “A tal fine, vorrei richiamare l’attenzione sulla proposta del collega Caramanna per il riordino dei dehors, che riveste un’importanza fondamentale. L’Italia piace a tutti nel mondo, ma attrae ancora pochi turisti rispetto alle sue potenzialità. Il centrodestra, in Parlamento come al Governo, sta già imprimendo una svolta”, conclude Osnato.(Com)