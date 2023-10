Legge Bilancio: Tajani, abbiamo recepito criticità su circolazione beni immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al Congresso nazionale del notariato, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha confermato che “il Governo ha recepito le criticità segnalate dal notariato in tema di circolazione dei beni immobili oggetto di donazione: abbiamo inserito nel disegno di legge di Bilancio per il 2024 l’abolizione dell’azione di restituzione dei beni oggetto di donazione. Misure che vanno nella direzione di tutelare gli interessi dei cittadini”. Tajani ha ricordato che Forza Italia continua ad essere molto prudente sulla possibilità di varare nuove tasse sulla casa, “la dimora è il luogo in cui le famiglie si ritrovano, è diverso il valore della dimora per noi italiani, noi ci identifichiamo con le mura in cui crescono le nostre famiglie”. (Res)