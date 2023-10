Serbia-Kosovo: Consiglio sicurezza Onu discute rapporto sull’attività della missione Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discute oggi il nuovo rapporto semestrale del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sul lavoro della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). La Serbia sarà rappresentata alla sessione dalla premier Ana Brnabic mentre per il Kosovo ci sarà la presidente Vjosa Osmani. Secondo quanto riportano i media serbi, la seduta si concentrerà sulla situazione politica e di sicurezza dopo il conflitto a fuoco avvenuto nel villaggio di Banjska, in Kosovo, il 24 settembre, fatto però non coperto dal rapporto di Guterres. Il rapporto copre infatti il periodo dal 19 marzo al 18 settembre 2023, e sarà presentato alla sessione dalla rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. Nel documento Guterres ha dichiarato di "condannare fermamente gli attacchi contro le forze internazionali sul terreno e l'uso di armi da fuoco e la violenza in quanto tale". "Invito tutte le parti ad astenersi dall'adottare misure unilaterali che potrebbero portare ad un rafforzamento delle tensioni e ad un'ulteriore escalation. L'escalation delle tensioni e gli incidenti legati alla sicurezza in maggio e giugno hanno influenzato negativamente il processo di dialogo, che rimane l'unico modo per risolvere tutte le questioni pendenti", ha detto Guterres. (segue) (Seb)