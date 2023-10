© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Tunisia: presidente parlamento tunisino atteso domani in visita ad Algeri - Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia, Ibrahim Bouderbala, si recherà domani in Algeria per una visita ufficiale su invito dell’omologo algerino Ibrahim Boughali. Lo riporta l’account X (ex Twitter) dell’Assemblea popolare nazionale, la Camera bassa dell'Algeria. Secondo un comunicato diffuso dall’Assemblea, la visita ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra i due parlamenti dei due Paesi e, più in generale, i legami tra Tunisia e Algeria. (segue) (Res)