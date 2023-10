I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: condannati a morte 38 imputati per l’omicidio Djamel Bensmail - Il giudice del tribunale di Dar el Beida, ad Algeri, ha condannato a morte 38 imputati nel caso dell'omicidio di Djamel Bensmail dell'11 agosto 2021. Lo ha riferito il quotidiano algerino "Algerie Patriotique", secondo cui gli imputati sono stati giudicati colpevoli di averlo bruciato vivo e poi decapitato. Bensmail era un pittore di 38 anni scambiato per un piromane e ritenuto responsabile degli incendi in Cabilia e per questo linciato da una folla. La pena di morte è un istituto ormai simbolico in Algeria, dato che le esecuzioni sono sospese dagli anni ’90. Altre 28 persone sono state condannate a pene comprese tra i due e i dieci anni di carcere, mentre sette sono state assolte. (segue) (Res)