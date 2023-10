I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministero Agricoltura, previste dighe sotterranee contro stress idrico - Il ministero dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca della Tunisia sta pianificando la realizzazione di dighe per la raccolta delle acque sotterranee, per far fronte allo stress idrico che affligge il Paese. Lo ha annunciato Rafik Aini, direttore dell'Ufficio del dicastero tunisino, in un'intervista all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Aini ha spiegato che la costruzione di queste dighe dovrebbe iniziare nel 2035 e che tali infrastrutture avranno l’obiettivo di evitare l'evaporazione di parte delle riserve idriche preservando al contempo la buona qualità dell'acqua. Secondo Rafik Aini, infatti, un milione di metri cubi d'acqua sta evaporando a causa dei cambiamenti climatici. A tal proposito, Aini ha ricordato che in Tunisia l’aumento medio della temperatura è stato di 1,5 gradi, ma nelle regioni centrali del Paese, come a Kairouan, la temperatura media è aumentata di 2 gradi. La scarsità di precipitazioni sta mettendo a dura prova il Paese e il tasso di riempimento delle dighe è ai minimi storici. La situazione, ha spiegato Aini, è particolarmente grave per le dighe di Cap Bon, le cui acque sono utilizzate per irrigare la maggior parte delle terre coltivate del Paese. Per questo, il ministero dell'Agricoltura aveva recentemente introdotto un piano di “austerità idrica”, che consiste in un sistema di forniture razionate di acqua potabile a rotazione. (segue) (Res)