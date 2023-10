I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidenza Egitto, dichiarazione finale Summit pace saltata per disaccordo - Il Summit per la pace che si è tenuto al Cairo sabato 21 ottobre si è concluso senza una dichiarazione finale congiunta, a causa del “disaccordo tra i Paesi partecipanti” sull'esprimere una condanna esplicita verso uno degli attori coinvolti nel conflitto. È quanto ha dichiarato il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, secondo cui alcune delegazioni partecipanti al Summit avrebbero preferito che la dichiarazione fosse più imparziale. Tuttavia, secondo Fahmy, questo non significa che l’incontro sia stato fallimentare. I partecipanti hanno concordato “sulla necessità del rispetto del diritto internazionale, della protezione dei civili e della soluzione a due Stati”, si legge nella nota. Da parte sua, l’Egitto ha chiesto il cessate il fuoco e una riduzione dell'escalation. L'emittente “Sky News” aveva riferito sabato scorso che il disaccordo fra delegazioni di paesi arabi ed europee si era basato sulla necessità di inserire nel testo un’esplicita condanna nei confronti del movimento islamista palestinese Hamas e una frase sul “diritto di Israele a difendersi”. (segue) (Res)