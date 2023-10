© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministri Esteri di Egitto e Iran discutono della situazione a Gaza - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l’omologo iraniano, Hussein Amirabdollahian, hanno discusso della situazione nella Striscia di Gaza, per cercare di alleviare la crisi umanitaria in corso. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa. Shoukry ha evidenziato il pericolo di un potenziale allargamento regionale del conflitto e ha informato la sua controparte iraniana sui risultati del vertice di pace che si è svolto al Cairo sabato 21 ottobre. Da parte sua, Amirabdollahian ha apprezzato lo sforzo diplomatico dell’Egitto per porre fine alle ostilità e ha ribadito che la Mezzaluna rossa della Repubblica islamica è pronta a inviare aiuti umanitari a Gaza. Lo ha riferito l’agenzia iraniana “Isna”, secondo cui Amirabdollahian ha dichiarato che “l'obiettivo finale del regime israeliano è il trasferimento forzato dei gazawi e dei palestinesi della Cisgiordania nella regione del Sinai in Egitto e in alcune parti della Giordania”. (Res)