- Migranti: Venezuela, Maduro ringrazia partecipanti a vertice di Palenque - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha celebrato "il successo totale" del vertice latinoamericano sulle questioni migratorie tenuto domenica a Palenque, città dello Stato messicano di Chiapas. "Ho ringraziato i governi che hanno assistito a questa importante giornata per il sostegno unanime dato al Venezuela nella richiesta di togliere tutte le sanzioni criminali e illegali nei confronti della nostra Patria", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il presidente che ha sostenuto un bilaterale con l'omologo messicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha promesso l'impegno di Caracas in adottare il piano di azione firmato al termine dell'incontro, un documento in tredici punti che censura ogni politica "coercitiva" in favore di strategie che incidano sulle cause prime della migrazione, violenza e difficoltà economiche. Il capo dello Stato ha ridotto a due milioni il numero di migranti venezuelani, contro i non meno di sei censiti dalle organizzazioni internazionali, anche di ambito Onu. Per il ministro degli Esteri, Yvan Gil, ha da parte sua ricondotto l'origine dei flussi all'apposizione delle sanzioni statunitensi, nel 2019, contro i censimenti oltre confine che parlano di un fenomeno avviato sin dal 2014. (segue) (Res)