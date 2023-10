Russia: ministro Salute Murashko, con Organizzazione mondiale sanità presto azioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute russo e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno concordato di organizzare attività congiunte in Russia. Lo ha annunciato il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, commentando i risultati dell'incontro con il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ad Astana. Come ha precisato Murashko, la cooperazione riguarderà la lotta alle malattie infettive, inclusa la tubercolosi e l'Hiv. Murashko ha detto che al centro della discussione con Ghebreyesus c'erano "molte questioni importanti all'ordine del giorno", così come la collaborazione nell'ambito della politica sui prodotti medici. (Rum)