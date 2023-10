© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cina: “Wsj”, ministro Esteri Wang Yi questa settimana a Washington - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, dovrebbe recarsi questa settimana a Washington per incontrare il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, e discutere di un possibile viaggio negli Stati Uniti, il mese prossimo, del presidente cinese, Xi Jinping. Lo riferisce il “Wall Street Journal” sulla base di fonti informate sui colloqui. Xi potrebbe partecipare alla Settimana dei leader economici della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma a San Francisco dall’11 al 17 novembre. Sarebbe la prima visita di Xi durante la presidente di Joe Biden, che a sua volta non ha mai visitato la Cina in veste di presidente. I due si sono incontrati in Indonesia nel novembre del 2022, a margine del vertice del G20 di Bali. (segue) (Res)