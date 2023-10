© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: libro critico dell'imperatore Chongzhen ritirato dal mercato dopo parallelismi con Xi - La ristampa di un libro che attribuisce la fine della dinastia Ming all'inettitudine di un imperatore cinese è stata ritirata dagli scaffali dopo alcuni paragoni tracciati dagli internauti con l'attuale presidente, Xi Jinping. Lo riporta il portale "China Digital Times". Il libro "Chongzhen: The Diligent Emperor of a Fallen Dynasty" è stato ritirato dal mercato il 16 ottobre scorso, così come sono stati rimossi tutti i commenti circolati online che paragonavano l'imperatore - noto per la sua diligenza tanto quanto per la sua paranoia - all'attuale presidente cinese. Anche il nome dell'autore, Chen Wutong, morto all'inizio di quest'anno, è stato censurato sul social network Weibo. In passato, anche le immagini e altri contenuti digitali a sfondo umoristico ispirati a Winnie the Pooh, il paffuto orsetto protagonista dell'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne, sono stati censurati in Cina a causa dei riferimenti alla presunta somiglianza con il leader cinese. (segue) (Res)