- Cina-Bhutan: colloquio ministri Esteri, focus su risoluzione dispute confini - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, si è riunito a Pechino con l'omologo del Bhutan, Tandi Dorji, con cui ha discusso della situazione ai confini. Lo riporta l'agenzia di stampa cinese "China News Service". Wang si è soffermato sulla "profonda e tradizionale amicizia" che lega i due Paesi, evidenziando l'esigenza di completare i negoziati sulla frontiera e stabilire relazioni diplomatiche. "La Cina è disposta a cooperare per completare questo importante processo il prima possibile e sviluppare relazioni amichevoli con il Bhutan sulla base di fondamenta giuridiche", ha concluso il diplomatico cinese. Il proposito è stato condiviso da Tandi Dorji, che si è detto pronto a collaborare con Pechino per "dirimere rapidamente la questione e far avanzare il processo politico di instaurazione delle relazioni diplomatiche". (segue) (Res)