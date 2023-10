© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: disordini 9 maggio, Corte suprema annulla processi militari contro civili - La Corte suprema del Pakistan ha dichiarato nulli i processi militari a carico di civili arrestati per i disordini del 9 maggio. La sentenza di nullità è stata emessa con una maggioranza di quattro a uno da un collegio di cinque giudici: Ijazul Ahsan, Munib Akhtar, Yayha Afridi, Sayyed Mazahar Ali Akbar Naqvi e Ayesha A. Malik. L’unico in dissenso è stato Afridi. La Corte ha anche giudicato incostituzionali le sezioni 2(1)(d) e 59(4) della legge Army Act, ai sensi delle quali sono stati istruiti i procedimenti contestati. La controversia ha avuto origine a maggio, quando il governo, allora guidato da Shehbaz Sharif, ha deciso che i manifestanti che avevano attaccato siti della Difesa sarebbero stati processati in tribunali militari. La decisione è stata presa dopo le proteste di massa del 9 maggio, degenerate anche in atti violenti, per l’arresto di Imran Khan, ex premier e presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). (segue) (Res)