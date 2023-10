© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministro Commercio Goyal parteciperà a forum investimenti Fii in Arabia Saudita - Il ministro del Commercio e dell’industria dell’India, Piyush Goyal, parteciperà domani e dopodomani (24 e 25 ottobre) a Riad, in Arabia Saudita, alla settima edizione della Future Investment Initiative (Fii), incentrata sul cambiamento dell’ordine globale. Lo rende noto un comunicato del suo ministero. Durante l’evento il rappresentante di Nuova Delhi, oltre a essere ricevuto dal re, incontrerà diversi ministri sauditi: Abdul Aziz Bin Salman Al Saud (Energia), Majid bin Abdullah Al Kassabi (Commercio), Khalid A. Al Falih (Investimenti) Bandar bin Ibrahim Al Khorayef (Industria e risorse minerarie). Goyal presiederà insieme ad Al Falih una sessione dal titolo “Dal rischio all’opportunità: strategie per le economie emergenti nella nuova era della politica industriale”. Inoltre, avrà incontri con imprenditori. L’evento è promosso dalla fondazione Fii Institute con l’obiettivo di discutere di investimenti che abbiamo un impatto globale sull’umanità indirizzati in quattro aree: intelligenza artificiale e robotica, istruzione, assistenza sanitaria, sostenibilità. India e Arabia Saudita, ricorda la nota, sono partner strategici e hanno registrato nell’anno fiscale 2022-23 un interscambio commerciale record di 52,75 miliardi di dollari. (Res)