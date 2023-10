I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Cdm alle 15:30, in odg semplificazione norme tributarie - Il Consiglio dei ministri, già convocato in data odierna alle ore 15:30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: schema di disegno di legge: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - esame preliminare (Affari regionali e autonomie); Schema di disegno di legge: ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Schema di disegno di legge: ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a londra il 17 giugno 1999 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Schema di decreto legislativo: modifiche al decreto del presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano” (Affari regionali e autonomie); Schema di decreto legislativo: modifiche allo statuto dei diritti del contribuente - esame preliminare (Economia e finanze); Schema di decreto legislativo: razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - esame preliminare (Economia e finanze); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri: regolamento recante norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative dell’avvocatura dello Stato ai sensi del d.l. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023 - esame preliminare (Presidenza); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri: riorganizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - esame definitivo (Infrastrutture e trasporti); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri: regolamento concernente l’organizzazione del ministero dell’Istruzione e del merito - esame definitivo (Istruzione e merito); schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri: modifiche al regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell’Interno, di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 - esame definitivo (Interno). Tra le voci anche leggi regionali e varie ed eventuali. (segue) (Rin)