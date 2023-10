Medio Oriente: Borrell, ministri Ue condannano attacco Hamas, Israele rispetti diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri europei, riuniti in Consiglio Ue Affari esteri, hanno ribadito la condanna all'attacco terroristico perpetrato da Hamas. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine della riunione a Lussemburgo. "Ancora una volta, condanniamo fermamente l'attacco terroristico di Hamas e chiediamo l'immediato rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Ancora una volta, abbiamo detto che Israele ha il diritto di difendersi e che questo diritto deve essere esercitato in conformità con il diritto internazionale e in particolare con il diritto umanitario internazionale", ha detto. "Questa non può essere una frase retorica, deve essere piena di senso. Non si può solo ripetere, come abbiamo ripetuto per anni, che siamo favorevoli alla soluzione dei due Stati. Sì, sosteniamo la soluzione dei due Stati e sì, riteniamo che il diritto alla difesa, come ogni diritto, abbia dei limiti, e i limiti sono quelli del diritto internazionale. Lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo ancora", ha poi aggiunto. "In particolare, questo significa che non si può tagliare l'acqua o l'elettricità alla popolazione civile. Secondo il diritto umanitario internazionale, una popolazione sotto assedio non può essere privata dell'acqua e dell'elettricità", ha concluso. (Beb)