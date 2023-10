Rai: Dalla Chiesa (FI), libertà opinione non è libertà ossessione e livore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fossi nel Pd eviterei di dire che nel centrodestra manca la consapevolezza della libertà di opinione. Per anni abbiamo dovuto subire attacchi e fango quando il nostro pensiero non coincideva con il pensiero unico della sinistra. Chi non era nel 'Capalbio style' non aveva dignità di espressione". Lo afferma in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di FI e componente della commissione di Vigilanza della Rai. "Trasmissioni come quella di 'Report', andata in onda ieri sera, - prosegue - sono lo specchio di persone che non esitano a usare qualunque mezzo, pure la grafologa, per costruire narrazioni infamanti sulla pelle di una famiglia che ancora soffre per la perdita di un padre, un fratello e un compagno. Non mi risulta sia mai stato fatto prima nei confronti di chiunque altro. Ho voluto rivedere per la seconda volta la trasmissione e mi sono resa conto, una volta di più, che è stata intaccata la grande storia professionale e umana della Rai, patrimonio di ognuno di noi, e servizio pubblico pagato dai cittadini. L'odio personale nei confronti del presidente Berlusconi si è trasferito sulla famiglia e su Marta Fascina. Vorrei spiegare alla sinistra - conclude - che la libertà di opinione non è libertà di ossessione e di livore nei confronti di un uomo, che a differenza loro, ha creato un impero di lavoro per tanta gente. Anche per alcuni di loro che non esisterebbero professionalmente se non fosse esistito Silvio Berlusconi". (Com)