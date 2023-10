Suppletive: F. Sala (FI), elezione Galliani vittoria di Forza Italia e del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Manca ancora qualche seggio, ma la vittoria è ormai certa. E quella di Adriano Galliani è una vittoria emblematica: è, prima di tutto, la vittoria di un grande uomo, di Forza Italia e del suo segretario Antonio Tajani, oltre che del centrodestra unito". Lo affermaFabrizio Sala, Deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del partito sezione Monza e Brianza, commentando la vittoria di Adriano Galliani alle elezioni suppletive di Monza e Brianza. "Complimenti ad Adriano e grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente in questi giorni di campagna elettorale al nostro fianco: la provincia di Monza e Brianza ha realizzato un risultato strepitoso. Ci siamo impegnati tra mille difficoltà - prosegue - non ultimo il vergognoso attacco di Report di ieri sera contro il nostro Presidente Silvio Berlusconi, una vera aggressione mediatica che spero avrà serie conseguenze". "Ora - afferma - ci aspettano sfide importanti per il futuro con una certezza: insieme renderemo la Brianza a Roma più forte, Adriano Galliani al Senato e io alla Camera dei Deputati. In questo clima di vittoria c'è solo una nota dolente: l'astensionismo. Una partecipazione così bassa alle urne, però, in questo caso, ci indica che forse occorre pensare a una alternativa alle elezioni suppletive, cambiando la legge elettorale, magari con l'ipotesi dei supplenti".(Com)