Fisco: Capone (Ugl), in Cdm riforma fondata su trasparenza e semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- L'Ugl guarda con interesse alle nuove misure previste dal Consiglio dei ministri, a partire dalla possibilità di redigere una dichiarazione precompilata nel 2024 anche per i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese le partite Iva. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alle nuove misure fiscali all'esame del Consiglio dei ministri. “L'obiettivo deve essere quello di velocizzare la presentazione della dichiarazione dei redditi. Positivo in tal senso, l'anticipo dal 30 novembre al 30 settembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap al fine di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi. Nell'ottica di garantire maggiore trasparenza, inoltre, è importante la previsione dell'obbligo per l'Agenzia delle entrate di rendere disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. La complessiva riorganizzazione del sistema tributario e l'introduzione di tempistiche certe rappresentano il presupposto fondamentale per una riforma del fisco improntata a criteri di equità, chiarezza e semplificazione. Il taglio strutturale del cuneo fiscale nel 2024 va certamente nella giusta direzione. È essenziale, al contempo, agevolare le imprese che restano in Italia e scelgono di non delocalizzare al fine di attrarre investimenti e rilanciare l'occupazione nel nostro Paese", ha aggiunto Capone. (Rin)