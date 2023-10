Agricoltura: Beduschi, da Regione 10 milioni per interventi alle strutture irrigue e di bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha partecipato oggi ai lavori del convegno "Irrigazione: una risorsa per l'agricoltura, il territorio e l'ambiente della Lombarda", organizzato da ANBI Lombardia - Associazione nazionale dei consorzi di bonifica. "Regione Lombardia - spiega l'assessore Beduschi - metterà a disposizione anche per il 2024 importanti risorse del Programma di Sviluppo rurale, stanziando circa dieci milioni di euro per interventi dedicati alle strutture irrigue e di bonifica, che hanno bisogno non solo di continua manutenzione ma anche di modernizzazione, oltre che di sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione". "Mai come in questi anni - prosegue l'assessore Beduschi - i Consorzi di Bonifica lombardi hanno dimostrato il loro insostituibile ruolo nel gestire gli oltre 28 mila chilometri di canali con cui hanno saputo far fronte prima alla straordinaria siccità del 2022 e poi gli eventi metereologici estremi della scorsa estate. Il loro ruolo è come sempre doppio e prezioso, perché oltre ad assicurare l'approvvigionamento di acqua per la nostra agricoltura sono un vero e proprio presidio di difesa idraulica per i nostri territori". Nel suo intervento l'assessore Beduschi ha ricordato che i Consorzi di bonifica sono parte attiva e propositiva del Tavolo regionale per la risorsa idrica, coordinato dall'assessore Massimo Sertori, che proprio coinvolgendo tutti gli attori chiamati ad occuparsi di gestione delle acque, è stato fondamentale per affrontare situazioni difficili e proprio per questo è diventato uno strumento periodico e non solo emergenziale. "Inoltre - conclude Beduschi - i Consorzi rivestono un ruolo sempre più centrale anche nella valorizzazione del territorio e dell'ambiente, curando progetti di recupero del reticolo idrico minore, per migliorare la qualità delle acque e per valorizzazione del paesaggio e della biodiversità" (Com)