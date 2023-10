Imprese: Fs, Cda delibera proposta rimodulazione del patrimonio netto a entità invariata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, presieduto da Nicoletta Giadrossi, ha deliberato in data odierna la proposta di rimodulazione del patrimonio netto di Fs mediante: riduzione volontaria del capitale sociale da 39.204.173.802 euro a 31.062.952.307 euro (comprensiva dell'importo occorrente a servizio del progetto di riassetto infragruppo del ramo immobiliare da proporre all’Assemblea degli azionisti di Fs); e contestuale incremento della riserva legale per l’importo di 6.141.221.496 euro, sufficiente ad integrare la riserva legale fino al raggiungimento della soglia pari al 20 per cento del capitale sociale e creazione di una riserva di capitale pari a 2 miliardi di euro. La proposta di rimodulazione - riferisce una nota -, che sarà sottoposta all’esame e approvazione ad una Assemblea degli azionisti di prossima convocazione, mantiene invariata l’entità del patrimonio netto di Fs. (Com)