Trentino: de Bertoldi (Fd'I), grande risultato di coalizione centrodestra

- "Grande risultato della coalizione di centrodestra in Trentino: superiamo il 50 per cento staccando le sinistre di oltre 13 punti percentuali. Una soddisfazione per Fratelli d'Italia che nella scorsa legislatura non era riuscita a entrare direttamente in consiglio provinciale regionale e che ora, invece, si conferma Il vertice della coalizione di centrodestra assieme insieme alla Lega, partito del governatore uscente Fugatti", afferma il deputato trentino di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi. "I nostri eletti garantiranno un contributo di competenza amministrativa e professionale di primo livello alla maggioranza. Ciascuno di loro sarà determinante per il governo del Trentino e potrà assicurare, grazie al collegamento diretto con i parlamentari locali e con il presidente Meloni, la più completa tutela dell'autonomia provinciale. Congratulazioni quindi a Gerosa, Cia, Daldoss, Girardi e Biada, con un pizzico di orgoglio e soddisfazione personale per essere stato colui che, riconoscendone le qualità, li ha introdotti nel partito di Giorgia Meloni", conclude. (Rin)