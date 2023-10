Medio Oriente: Casa Bianca, Israele deve operare nel rispetto del diritto bellico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella striscia di Gaza devono avvenire nel rispetto del diritto bellico e delle vite dei civili. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hamas sta utilizzando i civili come scudi umani, scavando tunnel sotto le case e sotto strutture come ospedali e scuole”, ha detto. (Was)