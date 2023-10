Kosovo: Settimana della lingua italiana, 7 giorni all’insegna della letteratura e dell’ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante tutta la Settimana avranno luogo letture da testi di Italo Calvino e laboratori sulla sostenibilità: sono coinvolti il “Centro Linguistico” dell’Università “Hasan Prishtina”, la scuola “Don Bosko”, “Qendra Dante”, “Britannica Elt” e “Ubt” con Raffaella Ritucci (lettrice Maeci), Andjana Makolli, Arjieta Berisha e Edmond Ramadani. “Ci apprestiamo a celebrare un appuntamento che, da 23 anni e con il coinvolgimento della nostra rete diplomatico-consolare, anima il dibattito sulla nostra lingua nel mondo, quest’anno incentrato sul concetto di sostenibilità. La lingua italiana, dunque, come strumento di accesso alla comprensione, alla consapevolezza, all’educazione e al rispetto dell’ambiente. Parleremo di italiano e di sostenibilità non solo per illustrare l’impegno dell’Italia nella lotta al cambiamento climatico, ma anche per approfondire l’opera di uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento, Italo Calvino, nel centenario dalla sua nascita. Attraverso un dibattito e una mostra di disegni pensata per i più giovani, ma non solo, cercheremo di stimolare una riflessione sull’impatto della nostra civiltà sull’ambiente, che è stato uno dei temi centrali delle opere dello scrittore. Nei secoli, l’idea di ambiente e di relazione tra umano e naturale si è formata anche attraverso la letteratura. Ma è soprattutto nell’epoca contemporanea – esposta alle conseguenze della crisi climatica, al crollo della biodiversità, al diffondersi delle pandemie – che letteratura ed ecologia trovano elementi di reciproca implicazione. L’auspicio è che la rilettura dell’opera di Calvino, possa aiutarci a diventare più consapevoli, meno indifferenti, e disposti a creare un pianeta migliore” ha dichiarato l’ambasciatore Antonello De Riu. (segue) (Com)