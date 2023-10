Balcani: bandiera del Kosovo al vertice di Tirana, premier Serbia diserta foto di gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic non ha presenziato alla foto di gruppo con gli altri leader politici al vertice del Processo di Berlino che si svolge oggi a Tirana, in Albania. Lo riporta la stampa di Belgrado secondo cui Brnabic non si sarebbe fatta fotografare a causa della presenza della bandiera del Kosovo, che è esposta, insieme a tutte le altre, sullo sfondo dietro ai partecipanti all'incontro. Per lo stesso motivo il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, si era rifiutato di scattare una foto con gli altri partecipanti alle riunioni ministeriali sempre del Processo di Berlino, il 6 ottobre scorso a Tirana. (Seb)