Balcani: premier Kosovo, attacco 24 settembre è stato “sponsorizzato” dalla Serbia

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha accusato la Serbia di avere “sponsorizzato” lo scontro armato avvenuto a Banjska, nel nord del Kosovo, tra un gruppo di persone di etnia serba e la polizia di Pristina. In un discorso pronunciato al vertice del Processo di Berlino oggi a Tirana, Kurti ha così fatto riferimento all’episodio, avvenuto il 24 settembre. "Nell'attacco terroristico contro il Kosovo il 24 settembre, uno dei nostri agenti di polizia è stato ucciso, ma gli autori del reato sono a piede libero in Serbia, anche se hanno ammesso pubblicamente il loro coinvolgimento. Si è trattato di un atto malvagio sponsorizzato dalla Serbia, come dimostrano prove incontrovertibili. Abbiamo confiscato oltre 5 milioni di euro in armi e munizioni sofisticate prodotte a Kragujevc e Cacak (città della Serbia centrale). Quattro volte negli ultimi due anni la Serbia ha portato il suo esercito al nostro confine", ha detto Kurti aggiungendo che l'episodio di Banjska “non deve rimanere impunito”.(Alt)