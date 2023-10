Balcani: il Processo di Berlino a Tirana rafforza convergenze tra Paesi regione e Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen ha inoltre ricordato di aver proposto all'inizio di quest'anno un nuovo Piano di crescita per i Balcani occidentali. Da quando il processo di Berlino è stato lanciato, nel 2014, sono stati utilizzati 16 miliardi di euro dei 30 previsti per la regione. “L'obiettivo è quello di stimolare la crescita economica nei Balcani occidentali e di promuovere la convergenza nei Balcani occidentali e con l'Unione europea. Crediamo che dovremmo essere ambiziosi e puntare a raddoppiare le dimensioni delle vostre economie nel prossimo decennio", ha affermato la presidente della Commissione europea, ribadendo tuttavia la necessità di proseguire con le riforme, come lo Stato di diritto, il funzionamento del sistema giudiziario e altri elementi fondamentali, o con norme economiche che migliorino il clima imprenditoriale”. “Questo è l'apriporta per attrarre più investimenti e accelererà i preparativi per l'allargamento”, ha sottolineato von der Leyen. Ma oltre alle riforme, occorre anche allentare le tensioni nella regione, in particolare quelle tra la Serbia e il Kosovo. Nel corso del summit, il premier kosovaro Kurti ha accusato nuovamente la Serbia di avere “sponsorizzato” lo scontro armato avvenuto a Banjska, nel nord del Kosovo, tra un gruppo di persone di etnia serba e la polizia di Pristina. E le tensioni non sono mancate al momento della foto di gruppo: secondo la stampa di Belgrado, la premier serba Brnabic non si sarebbe fatta fotografare a causa della presenza della bandiera del Kosovo, che è stata esposta, insieme a tutte le altre, sullo sfondo dietro ai partecipanti all'incontro. Per lo stesso motivo il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, si era rifiutato di scattare una foto di gruppo alla riunione ministeriale organizzata in preparazione del Processo di Berlino lo scorso 6 ottobre scorso a Tirana. (segue) (Res)