Medio Oriente: Crosetto a caschi blu italiani, “maggior difesa è rispetto guadagnato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato presso la base di Shama, in Libano, sede del Comando del contingente italiano, su base Brigata meccanizzata “Granatieri di Sardegna”, impiegato nell’operazione “Leonte XXXIV” per dimostrare “l’attenzione, il rispetto e la vicinanza dello Stato”. Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa, diffuso dopo l’incontro del ministro con i caschi blu italiani. “Sono qui anche per vedere di persona come state, come si fa con le persone a cui si tiene. Perché così si fa nella nostra grande famiglia della Difesa", ha detto il ministro, spiegando che “la maggior difesa che abbiamo è il rispetto che ci siamo guadagnati, che vi siete guadagnati. Il rapporto che si è instaurato con il popolo libanese, con le Forze armate libanesi e con tutti gli attori in campo”. “Il patrimonio di cui noi godiamo è quello del rispetto che ci siamo costruiti qui, come in Kosovo, con il lavoro quotidiano, con quello che voi date. Io dico sempre che la forza maggiore che abbiamo è il rispetto che si è guadagnato l’Italia”, ha spiegato Crosetto. (segue) (Com)