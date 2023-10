Serbia-Kosovo: Consiglio sicurezza Onu discute rapporto sull’attività della missione Unmik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto il segretario generale dell'Onu ha scritto anche di essere "preoccupato" per il fatto che le parti non hanno conseguito progressi significativi nell'attuazione del nuovo accordo per la normalizzazione delle relazioni. Guterres ha inoltre ricordato che Belgrado e Pristina devono ancora accordarsi sull'ordine di attuazione delle disposizioni contenute nell’Allegato concordato il 18 marzo nella città di Ocrida, in Macedonia del Nord. "La mancanza di progressi nel dialogo comporta il rischio di ulteriori tensioni e di una possibile escalation sul terreno. Invito le parti a confermare un genuino impegno verso il dialogo mediato dall'Unione europea e ad attuare pienamente tutti gli accordi raggiunti finora", ha aggiunto Guterres. Il segretario generale ha inoltre affermato che "è fondamentale trovare una soluzione per lo svolgimento immediato di elezioni locali straordinarie e inclusive nel nord del Kosovo, con la partecipazione dei serbi kosovari, al fine di ridurre le tensioni e andare avanti". Nel rapporto, Guterres ha accolto con favore la Dichiarazione sulle persone scomparse, adottata da Belgrado e Pristina il 2 maggio a Bruxelles, nell’ambito del dialogo con la mediazione dell'Ue. Il segretario genarle ha altresì invitato le parti ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le disposizioni del documento. Guterres ha inoltre ribadito l'appello al governo di Pristina affinché dia attuazione alla sentenza della Corte costituzionale del 2016 riguardante la proprietà del monastero di Visoki Decani. "Sarebbe un segno del significativo impegno del governo del Kosovo a sostenere lo Stato di diritto e l'ordine costituzionale e aumenterebbe la fiducia dell'opinione pubblica nelle sue istituzioni", ha affermato Guterres. (segue) (Seb)