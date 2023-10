Serbia: ministero Difesa, accuse del premier kosovaro Kurti a Vucevic sono “palesi bugie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa ha respinto le accuse mosse al capo del dicastero, Milos Vucevic, dal premier kosovaro Albin Kurti. In una nota il ministero serbo ha definito “atroci e palesi bugie” quelle del premier kosovaro, che ha indicato in Vucevic il capo “del clan di Novi Sad” autore, sempre secondo Kurti, di un attacco contro la polizia kosovara a Banjska. "Sottolineiamo che, nell'interesse del mantenimento della pace e della stabilità in Kosovo e Metohija, è di fondamentale importanza che le istituzioni temporanee di Pristina vengano costrette a fermare immediatamente il terrore quotidiano contro la popolazione serba, ad attuare tutti gli accordi precedenti e a formare immediatamente l’Associazione dei comuni serbi", si legge nel comunicato. In precedenza Kurti aveva scritto su Facebook che l’attacco compiuto lo scorso 24 settembre a Banjska, nel nord del Kosovo, “è stato organizzato dal clan di Novi Sad, guidato dal ministro della Difesa serbo Milos Vucevic”. Secondo il primo ministro kosovaro, l’Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero istituire un “tribunale speciale per il clan di Novi Sad”. “La mafia balcanica subirebbe un colpo fatale, mentre la regione sarebbe completamente aperta alla democrazia europea, alla giustizia legale, alla pace duratura e a uno sviluppo accelerato”, aveva scritto Kurti.(Seb)