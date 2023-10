Sudan: al via in Etiopia i lavori del Fronte civile contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprono oggi ad Addis Abeba, in Etiopia, i lavori del Fronte civile sudanese per fermare la guerra e ripristinare la democrazia, formazione che si propone di sollevare un dibattito sull'urgenza di mettere fine al conflitto in corso in Sudan dallo scorso 15 aprile fra due fazioni dell'esercito. Lo riferisce su X (ex Twitter) l'ex ministro di Gabinetto ed attuale vicepresidente del Partito del Congresso sudanese Khalid Omer Yousif. Per i colloqui, che si aprono con due giorni di ritardo rispetto alla data originariamente fissata, si riuniranno nella capitale etiope oltre 75 partecipanti provenienti da forze politiche, comitati di resistenza, movimenti di lotta armata, sindacati, professionisti e settori della società civile apartitica con le sue componenti moderne e tradizionali. "La scena di un pubblico ampio e diversificato ci dà la speranza che ci stiamo avvicinando all'unione degli sforzi per porre fine alla guerra giorno dopo giorno", ha scritto Yousif, sottolineando che obiettivo dell'incontro è quello di "fermare la guerra e ristabilire il Paese in modo che possa risorgere dalle rovine di questa distruzione". Si tratta di un incontro preparatorio, in vista del raggiungimento di un fronte civile più ampio "che preservi l’unità e la coesione del Paese, si opponga alla continuazione della guerra e lavori per porvi fine in modo pacifico, giusto e sostenibile". Yousif auspica che per mercoledì, giorno di chiusura del dialogo, emerga una posizione forte, in grado di rimettere al centro la gestione della crisi umanitaria derivata dal conflitto e si possa lavorare per mettere fine ad una guerra "assurda e illegittima". (Res)