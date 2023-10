Energia: A2A, nel 2022 quattromila ore di formazione dei dipendenti, il 60 per cento su salute e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A, in qualità di Life Company, è impegnata a creare un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e sostenibile, per accompagnare la sua popolazione aziendale in tutti i territori in cui opera: per questo, sono state erogate più di quattromila ore di formazione complessiva ai dipendenti, di cui oltre il 60 per cento su salute e sicurezza. È quanto emerso in occasione della presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale del Piemonte, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Durante l’anno sono poi proseguite le iniziative di sensibilizzazione per tutti i dipendenti sul territorio, con l’obiettivo di creare consapevolezza sul tema delle questioni di genere e per valorizzare le diversità, ufficializzando il proprio impegno attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno sui temi di Diversity, Equity & Inclusion. A2a ha inoltre ricevuto la certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che attesta l'impegno del Gruppo nell'adottare misure concrete per ridurre il divario di genere e promuovere un ambiente lavorativo sempre più inclusivo. (Com)