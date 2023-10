Milano: Poste italiane, a San Donato la seconda tappa di "Maimeri in mostra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi nell'ufficio postale di San Donato Milanese in via Europa 8 "Maimeri in mostra", un'iniziativa di Poste Italiane dedicata all'arte di Gianni Maimeri, pittore e fondatore dell'omonima azienda leader mondiale per la produzione di colori per artisti. Hanno partecipato all'evento il presidente della Maimeri SpA, Gianni Maimeri e per Poste Italiane, il responsabile della macro area Nord-Ovest Mercato Privati, Giovanni Accusani, il direttore della Filiale Milano 3, Emanuele Greto e la responsabile filatelia area Nord-Ovest, Annamaria Gallo che hanno aperto simbolicamente la giornata con la cerimonia di timbratura di un annullo speciale. (segue) (Com)