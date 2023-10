Milano: Poste italiane, a San Donato la seconda tappa di "Maimeri in mostra” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra ospita trenta tra le più celebri opere dell'artista in un percorso espositivo articolato in quattro aree tematiche: Musicisti, Colori, Città e Navigli. Disegni a carboncino e matita, ma anche dipinti olio su tela, cartone, masonite e compensato, il più antico risalente ai primi del Novecento fino al celebre Manifesto pubblicitario del 1924. Il legame con il territorio è presente in diverse opere sia nella sezione Colori, Città ma soprattutto nell'area dedicata agli antichi Navigli di Milano, dipinti nel 1929, ed esposti in occasione di una mostra collettiva nello stesso anno. Il percorso espositivo è partito il 9 ottobre nell'ufficio postale del quartiere Baggio a Milano in Via Gozzoli e da oggi fino al 28 ottobre è visitabile nell'ufficio postale a San Donato Milanese. Poste Italiane ha presentato nell'occasione il "Passabollo", un taccuino targato Filatelia per permettere a collezionisti e appassionati di collezionare gli annulli filatelici; il formato ridotto permette di portare con sé lo speciale "passoporto" a iniziative filateliche. (Com)