Medio Oriente: ministro Difesa romeno, preoccupati per guerra ma continueremo a sostenere Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Romania è preoccupata per la guerra in Israele ed è attenta alla perdita di vite umane, ma allo stesso tempo continuerà ad aiutare l'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, in risposta alla domanda di un giornalista sui timori del governo di Bucarest rispetto al conflitto. "Siamo preoccupati, siamo attenti, tutto ciò che porta alla perdita di vite umane è qualcosa che riguarda assolutamente tutti, perché la globalizzazione fa sì che qualsiasi evento assuma una portata globale, per questo anche noi, come Stato, stiamo attenti. Come sapete, il primo ministro si è recato lì in visita, una delegazione della quale ho fatto parte anche io, per portare messaggi legati alla solidarietà e alla condanna di ogni forma di terrorismo", ha detto il ministro. (Rob)