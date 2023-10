Lombardia: Di Marco (M5s), gli esodati del Superbonus dovranno attendere ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio regionale dello scorso 10 ottobre "la Giunta si era impegnata, rispondendo a un nostro sollecito, a trovare una soluzione per gli esodati del Superbonus". Lo afferma in una nota Nicola Di Marco, capogruppo regionale M5s. Ma "niente da fare, quando si tratta di Superbonus il centrodestra non è capace di mantenere gli impegni". Infatti si era cercato di arrivare ad una "soluzione che potesse coinvolgere le partecipate regionali, nel meccanismo di acquisizione dei crediti incagliati, come da proposta proprio del M5s". "Avevano detto - prosegue Di Marco - che si sarebbero attivati, con una proposta di legge, nella prima seduta di Giunta utile. Da allora ne sono state fatte tre, ma di proposte di legge volte ad incentivare la cessione dei crediti da parte delle partecipate regionali, nessuna traccia. Non si nasconda il centrodestra dietro la definizione di Giunta utile. Sappiamo benissimo che in Lombardia le sedute di Giunta vengono convocate anche per un solo provvedimento, quando questo sta veramente a cuore al centrodestra. Quindi si affrettino perché questa è un'urgenza. Se entro il 30 novembre Regione Lombardia non sarà in grado di dare attuazione ad una legge, molte persone e diverse imprese finiranno sul lastrico. Torniamo a chiedere alla Giunta una soluzione rapida". Qui "non si tratta di bandiere politiche", ma di "soluzioni reali a problemi molto concreti". Perché se da un lato "legittimamente una nuova maggioranza può anche cancellare per ideologia una legge che funzionava come il Superbonus", dall’altra "non si possono cancellare i patti con i cittadini in maniera unilaterale e retroattiva". (Com)