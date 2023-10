Lombardia: da Regione 637 mila euro a Comunità montane per manutenzione corsi d'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 637 mila euro lo stanziamento per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale nei territori delle Comunità montane. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, e di concerto con l'assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo delle risorse idriche, Massimo Sertori. Tutte le 23 comunità montane lombarde riceveranno i fondi stanziati. "Questo impegno - afferma l'assessore Gianluca Comazzi - è un ulteriore e concreto passo in avanti verso la tutela delle comunità locali, ulteriori investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico. Saranno svolti interventi mirati per aumentare la resilienza del territorio e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra questi sono previsti come riparazione e manutenzione dei corsi d'acqua, degli argini e, in generale, delle opere di difesa del suolo". "Per Regione Lombardia - conclude Comazzi - la prevenzione del dissesto idrogeologico in un territorio fragile come il nostro è una priorità. Con un costante lavoro sinergico tra Istituzioni ed Enti Locali possiamo garantire la sicurezza di tutti i cittadini lombardi". (segue) (Com)