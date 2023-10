Lombardia: da Regione 637 mila euro a Comunità montane per manutenzione corsi d'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importo complessivo - aggiunge l'assessore Massimo Sertori - è solo all'apparenza modesto. In realtà l'investire in manutenzione ordinaria consente infatti di aumentare la sicurezza del territorio. Soprattutto riduce il rischio che si debba intervenire con manutenzioni straordinarie post emergenza. Gli importi, in questo caso sarebbero, notoriamente, anche dieci volte superiori". "È la natura della spesa per la manutenzione ordinaria, che per legge è in parte corrente - conclude Massimo Sertori - che va cambiata. È necessario, infatti, consentire a tutti i livelli di governo di investire maggiormente in prevenzione e ridurre così, considerevolmente, il rischio idrogeologico per i nostri territori". (Com)