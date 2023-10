Intelligenza artificiale: a Milano gli Stati generali delle imprese e della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale saranno le sfide per la società del futuro. Tutti i campi verranno coinvolti dalla nuova branchia scientifica, dal settore tecnologico allo studio umanistico. Per affrontare il cambiamento in maniera consapevole è fondamentale conoscere la funzionalità dell’intelligenza artificiale, ma è importante che non manchi il supporto della politica, che dovrà guidare la regolamentazione di queste nuove tecnologie. Sono alcuni dei temi emersi all’incontro di oggi all'auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, durante l’evento degli “Stati generali dell'intelligenza artificiale”, una giornata dedicata al confronto fra impresa e politica. Ad aprire i lavori sono state le parole del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che valuta l’intelligenza artificiale il “nostro” futuro, ma “io dico che rappresenta già il nostro presente e forse dovremmo trattare con più attenzione tutti quei temi legati alla regolamentazione di questa grande opportunità”. Sia per quanto riguarda il trattamento dei dati sia per quanto riguarda la privacy “se ne è parlato” ha specificato Fontana, ma “non sono ancora state scritte delle regole chiare e precise. L'utilizzo di questo sistema darà moltissimi vantaggi importanti". In Regione "abbiamo già iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale sia in campo sanitario, sulla possibilità di fare prevenzione, che in campo di sicurezza" per "fare in modo che sulla piattaforma Sisu (Sistema integrato della sicurezza urbana) si possa veicolare il maggior numero di dati" e che tutte le forze dell'ordine "possano accedere a questa piattaforma per poter ottenere analisi preventive della situazione che si sta verificando". (segue) (Rem)