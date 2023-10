Intelligenza artificiale: a Milano gli Stati generali delle imprese e della politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Per il ministro ai Trasporti e alle infrastrutture Matteo Salvini, l’intelligenza artificiale a qualcuno potrebbe fare paura, ma non si può dire di no su questo presupposto. "Gli Stati uniti e la Cina sono già molto più avanti, noi abbiamo freni al 5G quando in Cina stanno già discutendo di 6G – ha aggiunto Salvini - e non dobbiamo ora mettere regole all'I.a. che possano impedire di fruirla". Secondo il ministro "nel momento nel quale i venti di guerra purtroppo spirano vicino a noi, l'I.a. può essere usata anche per il controllo di chi fosse male intenzionato, senza ovviamente il controllo statale sulla vita del singolo". L’Intelligenza Artificiale può servire a controllare chi entra e chi esce dal Paese, verificare se chi sbarca ha dei precedenti penali come spacciatore o come delinquente indesiderato ha sottolineato Salvi, per questo “è assolutamente fondamentale". Per Salvini "visto che i venti di guerra tornano a soffiare non lontano dal nostro Paese, avere un controllo di quello che di negativo potrebbe accadere al confine del nostro Paese potrebbe fare la differenza". (segue) (Rem)