Intelligenza artificiale: a Milano gli Stati generali delle imprese e della politica (3)

- È d’accordo anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo cui l'intelligenza artificiale ''può essere governata a patto che conserviamo un po' di quella intelligenza naturale, la capacità dell'uomo di essere al centro e di governare i processi tecnologici. Bisogna avere un approccio etico. Il processo tecnologico non si può fermare ma bisogna saperlo governare''. Secondo La Russa è ''importante che la tecnologia e l'intelligenza artificiale non siano fine a sé stesse ma abbiano un obiettivo: essere utili all'umanità e far vivere meglio''. Infine, ha sottolineato che ''la settimana scorsa l'amministrazione del Senato ha partecipato a Seul alla valutazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale per cercare di capire cosa devono fare le singole nazioni''. Per La Russa il Senato ''è pronto'', ma l'intelligenza artificiale ''non può essere disgiunta a un approccio etico perché ''l'uomo deve rimanere al centro''. (Rem)